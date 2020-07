BEZIRK MÖDLING. Am 15. März erreichte der Profitriathlet Michi Weiss in Campeche /Mexiko bei einem Ironman 70.3 den dritten Platz. Nach 4 Monaten Zwangspause gab es für den Gumpoldskirchner nun den Wiedereinstieg in das Renngeschehen in Gmunden am Traunsee. Zu diesem Bewerb in der Sprint-Distanz (750 m Schwimmen, 25 km am Rad und 5 km Lauf) war eine hohe Anzahl an Kurzdistanz-Spezialisten am Start, die konzentriert auf diese Disziplin ihr Training einrichten.

Michi Weiss erreichte den 7. Rang mit einer Zeit von 1:05:06. Den Sieg holte sich der junge Vorarlberger Leon Pauger mit 59:40. Im Ziel meinte der siebenfache Ironman Champion: „Der Motor wurde ordentlich durchgeputzt und die Scharnierln entrostet.“