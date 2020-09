BEZIRK MÖDLING. Am vergangenen Wochenende wurde der Nachtrag vom 1.ÖBV-C-RLT-Ost in Mödling in der Stinglschule gespielt. Das Turnier war ursprünglich im März geplant,musste jedoch wegen Corona verschoben werden. Trotz des etwas schwierigen Termines gab es zahlreiche Nennungen. Es nannten insgesamt 31 SpielerInnen, 17 Herren & 6 Damen in den Einzelbewerben und der Rest in den Doppeldisziplinen.

Badminton Mödling war gleich mit 10 SpielerInnen mit dabei und dominierte in einigen Bewerben das Geschehen: Es spielten mit Bernhard Rädle, Philipp Graßmück, Susanne Swoboda, Gina Bäuerle, Jennifer Ludwigs, Peter Petschnek, Fabian Schaller, Norbert Schneider, Reinhard Stöger und Turnierleiter Adam Maksa.

Genauso anwesend an beiden Turniertagen war auch die Mödlinger Sportstadträtin Anna-Theresa Teichgräber, die auch am Sonntag die Ehrung in den Einzelbewerben vornahm.

Das Turnier verlief sportlich sehr fair und ohne Zwischenfälle. Es gab keine Verletzten und auch keine WO Partien.

Nach vielen hart umkämpften 3-Satzpartien gab es folgende Mödlinger Erfolge:

1. Platz HD: Philipp Graßmück/Bernhard Rädle

1. Platz DE: Jennifer Ludwigs

2. Platz DD: Gina Bäuerle / Jennifer Ludwigs

3. Platz HD: Fabian Schaller/Reinhard Stöger

3. Platz MX: Norbert Schneider / Jennifer Ludwigs