BEZIRK MÖDLING. In der Grazer Auster fanden die österreichischen Staatsmeisterschaften aller Klassen (Allgemein, Junioren und Nachwuchsklasse) – unter Einhaltung aller Covid-Regelungen für Veranstaltungen - statt. Trotz monatelanger Trainingspause konnten die Athleten der Schwimmunion Mödling viele Medaillen gewinnen und auch neue Bestzeiten schwimmen.

Zwei Titel



Nina Gangl wurde Staatsmeisterin über 50m Freistil, zusätzlich gewann sie in der Juniorenklasse über 100m und 200m Freistil und über 50m Rücken wurde sie Dritte. Valentin Bayer konnte sich den Titel über 100m Brust sichern, über die 50m Brust Strecke gewann er die Silbermedaille.

Florian Stefanik (400m Lagen) und Sebastian Giefing (1500m Freistil) konnten sich über eine Bronzemedaille in der Allgemeinen Klasse freuen. Sebastian gewann zusätzlich in der Altersklasse 16 4 Gold- und 3 Silbermedaillen. Florian holte in der Juniorenklasse (als jüngster Jahrgang) 1 Gold-, 1 Silber- und 1 Bronzemedaille.

Moritz Bayer gewann in der Juniorenklasse über 100m+50m Brust die Silbermedaille, über 200m Brust die Bronzemedaille.

Juniorenerfolge



Auch die jüngsten Schwimmer waren erfolgreich: David Syslo gewann beide Bruststrecken (100m+ 200m) in seiner Altersklasse und konnte damit 2 Goldmedaillen und 2 Jahrgangs-Staatmeister-Titel mit nach Hause nehmen. Marlene Gurtner gewann über 200m Rücken die Bronzemedaille, Flora Klimesch eine Bronzene über die 200m Schmetterling Distanz. Der Dank aller Athleten und der Schwimmunion gilt auch Trainer Paul fürs Durchhalten in dieser schwierigen Zeit und für die perfekte Vorbereitung trotz widriger Umstände.