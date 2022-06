Beim vorletzten Spiel in der regulären Saison legten die Mödlinger Rangers einen überlegenen Heimsieg gegen die Traun Steelsharks hin. Diesen Samstag treten die Rangers gegen die Prager Black Panthers im Mödlinger Stadion an.

MÖDLING (red.). Am 25.6. war für die Rangers Mödling der vorletzte Spieltag in der regular Season. Mit einer Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen müssen beide Spiele gewonnen werden, um die Playoffs zu erreichen. Also musste gegen die Traun Steelsharks ein Sieg her. Entsprechend groß war vor dem Spiel die Anspannung im Team und bei den Fans im Mödlinger Stadion.

Überlegen im zweiten Quarter

Das Spiel begann ausgeglichen. Jeder der Drives im ersten Quarter endete mit einem Touchdown: zunächst für die Rangers (6:0), dann für die Steelsharks (6:7) und dann noch einmal für die Rangers (13:7). Im zweiten Quarter leisteten sich die Steelsharks dann etliche Fehler und gaben so das Spiel aus der Hand. Gleich zu Beginn konnte Defensive Liner Benedikt Dorner einen Fumble der Trauner recovern. Den Ballgewinn nutzten die Rangers für einen Touchdown durch Bo Dieuseul (20:7). Die Traun Steelsharks konnten noch einmal mit einem Touchdown zum 20:14 antworten. Nach einem weiteren Touchdown der Rangers (27:14) blieben weniger als drei Minuten für die erste Halbzeit auf der Uhr. In dieser Situation leisteten sich die Traun Steelsharks einen weiteren Fumble, den dieses Mal Safety Dominik Jost eroberte. Die Rangers spielten einen soliden Drive und Runningback Nick Milgate beendete diesen mit einem Touchdown zum 34:14. Doch damit nicht genug: der Kickoff-Returner der Traun Steelsharks fumblete den Ball, sodass die Rangers bei 1 min 20 sec den Ball noch einmal erhielten und die Chance für einen weiteren Touchdown durch Nick Milgate nutzten. So ging es mit beruhigenden 41:14 in die Pause.

Steelsharks QB John Uribe fumbled, LB Benedikt Dorner (5) nutzt die Chance.

Foto: Manuela Bräuer

hochgeladen von Katrin Pirzl

Führung ausgebaut

In der zweiten Spielhälfte hatten die Trauner zunächst das Ballrecht. Sie spielten einen soliden Drive, der jedoch etwa 8 Minuten von der Uhr nahm. Und es gelang ihnen auch nicht, den Drive mit Punkten zu beenden. Der Drive der Rangers kostete ebenfalls viel Zeit - gut für die Rangers. Der abschließende Touchdown durch Quarterback Benny Bräuer machte das Leben für die Trauner nicht leichter. Das vierte Quarter begannen die Rangers mit einem weiteren Touchdown zum Endstand von 54:14.

Rangers Kicker Gabriel Guschlbauer verwandelt heute 7 von 8 PATs.

Foto: Manuela Bräuer

hochgeladen von Katrin Pirzl

Rangers Headcoach Josiah Cravalho ist stolz auf seine Jungs:



"A Win! Wir mussten gewinnen und das Team hat abgeliefert! Wir müssen auch nächste Woche gewinnen, unsere Playoffs haben schon angefangen."

Er kürte den Runningback Nick Milgate nach sehr vielen wichtigen Yards und drei Touchdowns zum most valuable Player (MVP) des Spiels. Sein Gegenüber, Headcoach Juri Bezica sagte: "Die Rangers waren besser auf uns vorbereitet als wir auf sie." Am 2.7. erwarten die Rangers die Prag Black Panthers im Mödlinger Stadion. Es wird erwartet, dass dies ein deutlich schwierigeres Spiel wird. Die Black Panthers sind das einzige Team der Liga, gegen das die Rangers in der regular Season zweimal antreten müssen - und das Hinspiel war eine deutliche Niederlage. Die Fans, der Coaching Staff und die Spieler erwarten trotzdem einen Sieg. Wir brauchen dazu möglichst viele Fans am Samstag um 15 Uhr im Stadion.