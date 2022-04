Design Stage „Spring Edition“ in der SCS

BEZIRK MÖDLING. Passend zum Frühlingsbeginn und dem bevorstehenden Osterfest holt die Westfield Shopping City Süd wieder 40 österreichische Designer und Kreative in das Center und bietet allen Besucher:innen die Gelegenheit, eine handgemachte Aufmerksamkeit für die Liebsten zu entdecken oder sich selbst mit einem liebevoll designten Accessoire von regionalen Designerinnen und Designern zu beschenken. Zu entdecken gibt es nachhaltig produzierte Kleidung und Accessoires, Schmuck und Deko-Artikel, Naturkosmetik sowie kulinarische Köstlichkeiten. Zu finden ist die Design Stage heuer wieder zeitgleich an zwei Standorten im Center: Vom 1. bis 16. April 2022 am Water Plaza und bei Eingang 6 (zwischen Hervis und Liebeskind). Danach geht es am Water Plaza noch bis 23. April 2022 in die Verlängerung.

Von Kulinarik bis Accessoires



Von Fashion Accessoires über besondere Schmuckkreationen und nachhaltige Kosmetik bis hin zu Deko-Artikeln, Ostergeschenken oder einer großen kulinarischen Auswahlmöglichkeit für alle Feinschmecker: bei der Design Stage ist für jeden etwas dabei. Wer auf der Suche nach nachhaltig produzierter Kleidung oder verschiedensten Accessoires ist, wird unter anderem bei 12dag, Impibag Loops, Goina, Owoschfetzn oder Refished fündig. Naturkosmetik gibt es beispielsweise bei den heimischen Kleinunternehmen Hautsinn und Achselkuss. Alle Genießer finden bei Spezerey, Mezzie Box, Ingwerer, Hawara, Wiener Dirndl und vielen weiteren Produzenten eine große Auswahl an Köstlichkeiten. Liebevolle Schmuckdesigns bieten Arion Jewellery, Birdy & Bee, Lou Marie oder auch Edith Arts. Für die Dekoration zu Hause gibt es bei Citography, Dstrct, Midsummer Illustrations oder City Works kreative Illustrationen und Kunstdrucke zu kaufen.