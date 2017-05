Beratertag zum Thema „Meerwasseraquarien“ am 20. Mai 2017 um 12 Uhr

In Brunn am Gebirge findet am Samstag, den 20. Mai 2017 eine tolle Informationsveranstaltung zum Thema „Willst Du Meer“ statt. Der anerkannte Meeresbiologe und Biomediziner Alexander Pretsch informiert alle Interessierten umfassend über das Thema Meerwasser-Aquaristik. Der Beratertag im Megazoo in der Hubatschstraße 3 beginnt um 12 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Gestaltung von Meerwasseraquarien erfreut sich steigender Beliebtheit“, so Prokurist Holger Luer.

Beim Meerwasser-Tag im Megazoo Brunn wird der Experte Dr. Alexander Pretsch beim Vortrag um 12 Uhr zum Thema „Einführung in die Meerwasser-Aquaristik“ Neugierige für dieses Thema begeistern und einen Einblick in die Unterwasserwelt geben. Am Nachmittag stehen erfahrene Meerwasser-Aquarianer im Fokus: Im Vortrag „Mikroben im Meerwasser" um 15 Uhr geht er auf die wahren Herren im Meerwasser-Aquarium ein und gibt einen Einblick in dieses spannende Thema. Beim Beratertag wird unter allen Teilnehmern ein neues Riffaquarium verlost, außerdem gibt es an diesem Tag 20 Prozent auf alle Meerwasser-Artikel.Alexander Pretsch ist studierter Meeresbiologe, Biomediziner und Infektiologe und beschäftigt sich seit frühester Kindheit mit Meerestieren. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Haltung und Zucht von Korallen ist er ein anerkannter internationaler Experte zur Wirkstoffsuche im marinen Bereich. Dr. Pretsch lehrt an verschiedenen Universitäten und ist CEO des Technologie- und Forschungszentrums Tulln. Unter dem Motto „Hobby meets Science“ wird er beim Beratertag Neulinge zu begeistern versuchen und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse präsentieren.Bildtext:Meerwasseraquarien erfreuen sich in Österreich steigender Beliebtheit