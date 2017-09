Der Circus La Strada kommt nach Wiener Neudorf

BEZIRK MÖDLING. Der Circus La Strada von Bianca und Alfons Frank baut sein Zelt in Wiener Neudorf (gegenüber der ehemaligen Palmers-Zentrale) auf. Von 6. bis 15. Oktober erleben die Zuschauer dort ein familiäres Meisterwerk, dargeboten von Papa Alfons, seinen zwei Söhne, Tochter und Schwiegertochter. Remo Frankello, der älteste Sohn des Zirkusdirektors, begrüßt singend das Publikum und führt als roter Faden durch das neue La Strada-Programm „Lachen im Regen“:Romena, Remos Ehefrau, präsentiert gleich zu Beginn elegante Luftakrobatik am fliegenden Regenschirm hoch unter der Zirkuskuppel. Begleitet wird sie durch die musikalischen Klänge Remos, welcher singend und auf seiner Trompete das Lied „Schau mich bitte nicht so an“ zum Besten gibt. Remos Bruder Roberto erfreut als liebenswürdiger Spaßmacher die Herzen der Zuseher und zeigt neben sehr gut ausgespielten Clownreprisen eine temporeiche Darbietung mit seinen tanzenden Tellern. Alfons Frank bringt verschiedene Pferdedressuren und zwei Kamele in die Manege und seine zwölfjährige Tochter lässt mit viel Freude und Schwung Hula Hoop-Reifen um ihre Hüften schwingen.

Als das Phantom der Oper zeigt Remo gekonnte Handstandakrobatik auf der fünfmeterhohen Stuhlpyramide und vollbringt mit seiner Romena zu den Klängen von „Die Schöne und das Biest“ ein romantisches Pas de deux zu Pferde. Das Glück der Erde liegt eben am Rücken der Pferde. So geht dieses traumvolle Zirkusprogramm, welches durchgehend von der hauseigenen Musik (Orgel, Schlagzeug, Trompete, Saxophon und Posaune) begleitet wird, mit einer rasanten Jockey-Reiterei der Reitertruppe La Strada – bestehend aus Romena, Remo und Roberto – zu Ende.Zum Finale erscheinen Papa Alfons und seine zwei Söhne mit ihren Musikinstrumenten im Ring ihres Lebens, spielen „My Way“ und verabschieden sich von ihrem berührten und restlos begeisterten Publikum. Ein nostalgischer und emotionaler Familienzirkus auf hohem Niveau.Vorstellungen: 6. bis 15. Oktober(Fr., Mo., Mi., Do.+ Sa. 16:30 Uhr, So. 14:00 Uhr. Dienstag Ruhetag)Die Bezirksblätter verlosen für die Vorstellung am Samstag, den 7. Oktober 3x2 Karten.