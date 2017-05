Die Eroberung der Prinzessin Turandot

Kennen Sie das Märchen von der grausamen Prinzessin Turandot von China? Sie hat 19 Freier im Zweikampf besiegt. Freier über deren weiteres Schicksal man besser nicht spricht. Es würde uns gar nicht wundern, wenn sie die Geschichte dieser anspruchsvollen Prinzessin schon einmal gehört hätten. Seit tausenden Jahren erzählt man sie, Schiller hat sie erzählt, Puccini hat eine Oper daraus gemacht. Pavarottis Interpretation ist weltberühmt. Die Theatergruppe Gumpoldskirchen erzählt die Geschichte als Komödie.

Die Weisen und Heiligen erzählen einander schmutzige Geschichten, wenn sie nicht gerade mit Spielen beschäftigt sind, ein korrupter Kanzler geht in Intrigen unter und der Kaiserin von China ist die Macht längst entglitten. Was in ihrem Reich wirklich zugeht, erfährt sie beim Haare schneiden. In China kann es sehr gefährlich sein, nicht in Rätseln zu sprechen. Alles in allem sind das ideale Voraussetzungen für eine junge, starke Frau, finden Sie nicht? Wird es gelingen die Prinzessin zu erobern? Und wenn ja, wem? Wird der Henker unverrichteter Dinge nach Hause gehen müssen? Und vor allem: wer gibt sich dafür her, Kaiser von China zu werden? Ab 19. Mai finden Sie es heraus. Lang lebe Prinzessin Turandot! Am 19. Mai ist Premiere, dann spielen wir an diesen Tagen:Mai: 20., 24., 25., 27.Juni: 9., 10., 11., 14., 16.