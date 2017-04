Die Spielwiese im Stadttheater

27.04.2017, 11:08 Uhr

Stadttheater Mödling

'Spielwiese'

Der Titel: 'Bash - Das Fremde in uns', Wann: 26. und 27. Mai um 19:30 Uhr

lädt zum zweiten Teil der, bei der es seinen Ensemblemitgliedern und Mitarbeitern das Haus für interessante eigene Projekte überlässt., der Inhalt: Der amerikanische Erfolgsautor Neil LaBute lässt in drei unabhängigen Szenen vier harmlose, durchschnittliche Menschen von unerwarteten Schlüsselmomenten ihres Lebens berichten, in denen sie sich selber fremd waren. Entsetzt und fasziniert zugleich taucht der Zuschauer ein, in LaButes Abrechnung mit dem glattgebügelten und von Scheinmoral bestimmten Leben normaler Durchschnittsamerikaner. Nestroy-Preisträger Peter Gruber inszeniert das Projekt, das er mit Lilian Jane Gartner und Eric Lingens als Protagonisten als Eigenproduktion erarbeitet hat.