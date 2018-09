Die Theaterküche kocht auf: 'Lachen verboten'

07.09.2018, 15:32 Uhr

Unter der Regie von Hubsi Kramar spielen Adriana Zartl, Christian Nisslmüller und Carmen Wagner in dem Stück über einen selbstverliebten Macho, der vom sogenannten schwachen Geschlecht eine starke Lektion verpasst bekommt. Zur Premiere kommt auch der Autor selbst, der im vergangenen Dezember den Alois Mock- Preis, und im März das goldene Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst erhalten hat.Zu sehen ist das Stück in Wien bis zum 6. Oktober, sowie am 15.,16.,17. und 27., 28., 29.Oktober im Stadttheater Gmunden, weiters im Jänner in Stockerau und danach in Eggenburg.