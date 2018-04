Eine heitere Gartenführung

29.04.2018, 21:15 Uhr

Frau Gusti (Mag. Anita Egger) erzählt bei einem Gartenrundgang was Sie noch nicht wussten oder auch nicht wissen wollten nach dem Motto:Frau Gusti zoagt den Goaten her, Bleamerl, Kraitln und no mehr…Mai-Termin: 05.05.2018, 10.30Weitere Termine:2. Juni, 7. Juli, 4. August, 1. September, 6. Oktober, 3. November 2018, jeweils 10.30 UhrAm 2. Juni gibt’s auch Hausmusik!Eintritt: 3,00/2,00/1,50Für Vereinsmitglieder und Inhaber der NÖ-Card frei.