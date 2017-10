Festkonzert: 30 Jahre Mödlinger Symphonisches Orchester

03.10.2017, 11:31 Uhr

Bereits das erste Konzert am 28. Juni 1987 leitete der damalige Dirigent der Volksoper Prof. Conrad Artmüller, der an der Entwicklung desOrchesters einen erheblichen Anteil hat. Mit dem Festkonzert am 14. Oktober 2017 um 19.00 Uhr in der Burg Perchtoldsdorf wird er mit der Aufführung von Mendelssohns gewaltigen Oratorium ELIAS seinen Abschied vom MSO nehmen.ELIAS: Oratorium von Felix Mendelssohn BartholdySabine Hammer - Sopran, Anna Manske - Mezzosopran, Daniel Johannsen - Tenor, Michael C. Havlicek - BassOffenbacher Kantorei (Einstudierung: Friedemann Becker)Vocal Ensemble Mödling (Einstudierung Günther Mohaupt)Conrad Artmüller - DirigentAchtung: Da das Konzert am 14. Oktober bereits ausverkauft ist, findet am Donnerstag, dem 12. Oktober um 19.00 Uhr in der Burg Perchtoldsdorf eine öffentliche Generalprobe (Zählkarten zu 10,- €) statt.