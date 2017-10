Flohmarkt des Mödlinger Tierschutzvereins

BEZIRK MÖDLING. Der Mödlinger Tierschutzverein veranstaltet von 27. bis 29. Oktober wieder seinen Flohmarkt im Volksheim Wiener Neudorf (Friedhofstr. 4). Jeder Euro, der am Flohmarkt eingenommen wird, wird für Tiere in Not in Mödling und Umgebung genutzt. Der Tierschutzverein versorgt streunende Katzen mit Futterstellen und kümmert sich um die Kastration herrenloser Katzen, damit die Population eingedämmt wird. Tiere ohne Zuhause werden auch auf Pflegestellen aufgenommen und an gute Plätze weitervermittelt. Die Organisation des Vereins wird von diesem selbst finanziert, deswegen kommt jeder Euro Tieren zugute, die Hilfe brauchen.