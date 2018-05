Gumpoldskirchner Spatzen laden zum Vorsingen

06.05.2018, 20:02 Uhr

Ab der 2. Klasse Volksschule ist es möglich bei den Spatzen in der Chorschule mitzumachen und ab der 5. Schulstufe stehen die Türen des Konzertchores offen. Singen bei den Gumpoldskirchner Spatzen heißt Arbeit in einer freundschaftlichen Gruppe, Vermittlung von musikalischem Wissen und Förderung von Talenten. Zusätzlich stärkt der Chor das Verantwortungsbewusstsein der Kinder, schult das Fokussieren auf Ziele und kann das Sprungbrett in die professionelle Musikszene sein.

Details zum Vorsingen

Das Vorsingen findet statt am Donnerstag, 24. Mai um 15:00 Uhrin der Volksschule Gumpoldskirchen, Schulgasse 21, 2352 Gumpoldskirchen.Alle jungen Gesangstalente ab der 2. Klasse Volksschule sind herzlich willkommenBitte um kurze Anmeldung (inkl. Altersangabe) per Mail an verein@gumpoldskirchnerspatzen.atWeitere Infos:www.gumpoldskirchnerspatzen.atwww.facebook.com/GumpoldskirchnerSpatzen