Kabarettist Klaus Eckel bald in Wiener Neudorf

03.05.2017, 19:18 Uhr

9. Mai um 19:30 Uhr

Franz-Fürst-Freizeitzentrum

Kabarett-Abend mit Klaus Eckel

'Zuerst die gute Nachricht'

inszum. Mit im Gepäck hat der Humorist sein aktuelles Programm: "Sie sind sicher anders. Sie verwenden regelmäßig Zahnseide, lassen nur fair gehandelten Kaffee in Ihre Tasse rinnen und dehnen sich vorm Morgensport. Ihr Mittagsteller ist stets befreit von Gluten, gesättigten Fettsäuren und Zucker. Sie erdrücken Ihren Partner mehrmals täglich mit Komplimenten und lieben bei Ihren pubertierenden Kindern besonders die spontanen Schreianfälle. Sie vergönnen Ihrem neuen Nachbarn das größere Haus, mit der größeren Garage, in die er gerade seinen neuen SUV parkt. Sie umarmen Migranten und Heimatverbundene gleichzeitig und sind auf die Partei, für die Sie sich bei der letzten Nationalratswahl entschieden haben, nach wie vor stolz. (...) Sie spenden für Eisbären, Homöopathen ohne Grenzen und mittlerweile für Volkswagen. Und falls Sie das alles nicht sind: 'Welcome to my world!'