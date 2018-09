Kinder-Klangbogen Mödling: Kamel-Reise mit Marko Simsa

13.09.2018, 16:04 Uhr

Am Weg zur Schule begegnet ein Mädchen dem Kamel!„Wo gehst du hin?“ fragt das Kamel.„Ich gehe in die Schule“, antwortet das Mädchen, „und du?!“„Ich...“, das Kamel überlegt, es hatte noch nichts vor an diesem Tag. „Ich gehe unsere Welt entdecken...!“Und so marschiert das Kamel los, hinein in einen ereignisreichen Tag. Am Bazar trifft es Gaukler, die ihm zum Abschied eine rote Masche schenken. Hoch oben am Berg sieht und spürt es zum ersten Mal Schnee. Zum Glück wird es von einem Bergführer mit feinen Kniestrümpfen und einer warmen, grünen Mütze versorgt. Beim großen Picknick auf der grünen Weide, zwischen Schafen und Ziegen, bekommt es von der gastfreundlichen Familie einen vollgefüllten gelben Wander-Rucksack. Und am Fluss schenkt ihm ein kleines Kind – zur Sicherheit – einen Schwimmreifen...

Am frühen Abend als das Mädchen von der Schule heimkehrt, erkennt es das Kamel zuerst gar nicht wieder, so bunt, wie es nun vor ihm steht.Sie machen es sich an der Weggablung gemütlich und das Kamel erzählt von seinen Abenteuern. Dabei naschen sie köstliche Datteln und Nüsse aus dem gelben Wanderrucksack.„Diese Welt will ich auch kennenlernen!“ sagt das Mädchen und sie beschließen, am nächsten Morgen gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen!Marwan Abado – Oud, GesangSalah Ammo - Bouzouk, GesangAmirkasran Zandian – PerkussionMarko Simsa – ErzählerTheresiensaal MödlingMaria Theresiengasse 18Einzelkarten sind zum Preis von € 8.- im Vorverkauf beimKulturreferat Mödling, Pfarrgasse 9, Tel.: 02236/400/DW103,per E-Mail unter herbert.wimmer@moedling.atund zum Preis von € 9,- an der Konzertkassa erhältlich.Die Plätze sind nummeriert.