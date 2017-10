Longfield Gospel Singers feat. Karin Bachner

LONGFIELD GOSPEL SINGERSMit knapp 100 Mitgliedern gehören die „Longfield Gospel Singers“ zu den größten Gospel-Chören Europas. Sie sind Teil der „Longfield Gospel-Plattform“, die mittlerweile 4 Chöre und über 480 Sängerinnen und Sänger umfasst und ihren Sitz in Wien hat.Die zahlreichen Auftritte seit ihrer Gründung 2000 unter der Leitung von Dr. Georg Weilguny wurden zu spektakulären und mitreißenden Publikumsmagneten. Internationale Anerkennung fanden die Sängerinnen und Sänger auch durch ihre Konzertreisen nach New York, Deutschland, Schweden, Dänemark und Polen.Alt-Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hörte den Chor in der Hofburg und verlangte spontan eine Zugabe. Der 10-fache Grammy-Preisträger Bobby McFerrin lud den Chor ein, mit ihm ein Konzert in der Staatsoper zu singen. Howard Carpendale suchte einen Gospel-Chor für sein Österreich-Konzert und entschied sich für „LONGFIELD GOSPEL“. Verona Feldbusch und Franjo Pooth sowie der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft Manuel Pogatetz heirateten zu den Klängen dieser außergewöhnlichen Sängerinnen und Sänger.Im Jahr 2014 traten sie zusammen mit dem SOWETO GOSPEL CHOIR in der Wiener Stadthalle auf, sangen mit Maya Hakvoort bei Ihrer Kinderhilfe-Gala und mit Dorretta Carter für „Make-a-wish Austria“.Zu den Highlights der letzten Jahre gehört sicherlich auch die musikalische Umrahmung des Österreich-Besuchs von Papst Benedikt XVI sowie die große Erfolge bei den ORF-TV-Shows „Die Große Chance“ und „Die Große Chance der Chöre“. Es folgten Auftritte bei weiteren Fernsehshows („Licht ins Dunkel“), Auftritte in Filmen (z.B. „Weihnachtsengel küsst man nicht“ ORF/ZDF) und Fernsehserien („Soko Donau“).

LONGFIELD GOSPEL steht für Lebensfreude, mitreißende Rhythmen, Mitmach-Konzerte, berührende Momente, aber auch für soziales Engagement: In den letzten Jahren unterstützten die Chöre zahlreiche österreichische Hilfsprojekte, darunter Licht ins Dunkel, die Möwe, Lion ́s Club, Make-A-Wish, Contrast oder die Österreichische Muskelforschung und den Sterntalerhof, um nur einige zu nennen.www.longfield.atKARIN BACHNERDie gebürtige Oberösterreicherin bezaubert durch ihr warmes Timbre und großartiges Jazzfeeling. Sie ist fixer Bestandteil der österreichischen Jazzszene und Preisträgerin des Jazz Fest Wien Vocal Award 2006. Karin Bachner hat jedoch nicht nur die Lizenz zum Swingen, sondern singt auch leidenschaftlich Gospels, leitete 10 Jahre mit Miriam Fuchsberger den 100 stimmigen Popchor United Voices.Mit ihrer Karin Bachner Group war sie zu Gast auf heimischen und internationalen Konzertbühnen wie Porgy & Bess (A), Jazz Fest Wien (A), Jazztage Görlitz (D), Jazz in Duketown (NL), Österreichisches Kulturforum Berlin (D), L’Inoui (L), Radio Kulturhaus Wien (A), u.v.a.Seit 2012 erweitert sie regelmäßig ihre stimmlichen Fähigkeiten am Complete Vocal Institute in Kopenhagen und widmet sich derzeit intensiv dem Songwriting.CD WINTER WONDER SONGS gewann 2009 den 3.Platz im Concerto Poll in der Kategorie "Jazzalbum des Jahres". (Quelle: www.karinbachner.com)KARTEN:Erwachsene VVK 28,- € AK 31,- €Kinder/Jugendliche/Studenten VVK 14,- € AK 16,- €Karten sind bei oeticket.com und in allen Vorverkaufsstellen von oeticket ab 25. OKTOBER 2017 erhältlich!Veranstalterin: Fantastic Moments e.U. Eventagentur www.fantastic-moments.at