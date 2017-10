MÖP: Vorstellung mit Umzug

BEZIRK MÖDLING. Am Freitag, den 27. Oktober um 16 Uhr bewegen sich die MÖP Puppen mit Publikum von der Pfarrgasse in die Hauptstraße. Treffpunkt ist in der Pfarrgasse 2, von dort trägt das Publikum mit dem MÖP Team die Sessel und Bänke in das neue MÖP auf der Hauptstraße 40. Im Anschluss gibt es unmittelbar das MÖP Kasperlstück "Aus dem Häuschen" (3+).

Neues Stück

Natürlich ist an diesem großen Tag besonders der Publikumsliebling, der Kasperl ganz „Aus dem Häuschen“ (MÖP Kasperlstück, ca. 45 Minuten, ab 3 Jahren): Wo gehobelt wird, fallen auch Späne, besonders wenn Omas Herzenswunsch erfüllt werden soll: eine eigene Holzhütte. Wofür nur? Hat sie es ihn ihrem kleinen Schrebergärtchen nicht gemütlich? Hat sie nicht genug Holz vor der Hütte? Beim dem Bauvorhaben helfen alle zusammen. Auch der Polizist klopft auf Holz, doch manchmal kommt es nicht allein auf Muskelkraft an, um den Holzweg vom Pfad der Tugend zu unterscheiden. Der Bürgermeister singt ein Loblied auf Großmutters Apfelstrudel, denn ein bisschen Süßholz raspeln, kann niemals verkehrt sein - doch nicht jedes Holz, gibt einen guten Bolz! Aus welchem Holz ist nun Kasperl geschnitzt? Und wer darf schließlich in das neue Haus einziehen? Holzauge, sei wachsam!(Reservierungen für das Stück: 02236/865455, 8,50 € p. P.)