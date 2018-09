'Nachts im Museum': Schulevent der HLM-HLP Mödling

07.09.2018, 12:43 Uhr

Unter dem Titel „Nachts im Museum“ wird unser Veranstaltungssaal in die Welt der Museen eintauchen.Die Eventabende werden einen bunten Bogen der Vielfältigkeit des Museumlebens widerspiegeln. Kreative Beiträge werden an das Thema angelehnt und Projekte werden geschickt in bunte und musikalische Szenen verpackt.

HLM: Modelle der Mode-Secrets-Abendkleider-Klimt-Sommerkleider-Ensemble-Live-PictureHLP: Präsentationen und Produktentwicklungen:-Papiermasken-Bilderrahmen-Upcycling-Irland-Tanz der Statuen-Pimp IVAR (Kooperation mit Ikea)-Ägypten-MumienDie Schülerinnen und Schüler der Maturajahrgänge der beiden Schultypen HLM und HLP haben in monatelanger Arbeit professionell und mit den Instrumenten des Projektmanagements das Schulevent geplant.Die Besucherinnen und Besucher erwarten abwechslungsreiche Abende voller extravaganter Modenschauen, kreativer Produktpräsentationen und weiterer beeindruckender Auszüge aus der schulischen Arbeit eines engagierten Lehrerteams und begeisterter Schülerinnen und Schüler.Karten sind im Sekretariat erhältlich.