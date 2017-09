Oldtimer-Rallye HISTORIALE

Es ist wieder soweit: Das rollende Museum macht Station in in der Thermenregion, vor den Toren Wiens! Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre, nimmt auch heuer wieder das Finale der Staatsmeisterschaft für Gleichmäßigkeitsfahrten mit historischen Fahrzeugen, die "Rallye Historiale" , hier ihren Ausgangspunkt. Zahlreiche Oldtimer aus In- und Ausland kommen zusammen um über die schönsten Straßen des Wienerwalds und der Thermenregion hinaus ins Land zu fahren.Höhepunkt für Zuseher: Ab 16:00 Uhr kommen die edlen Karossen im Minutentakt zu einer öffentlichen Präsentation - diesmal an einem neuen Ort:Präsentation des "Rollenden Museums" um 16:00 Uhr @ BRUNO-Freiluft (Franz Weiss Platz 7, 2345 Brunn/Geb.)Eintritt frei!