Semesterstart für die Kreativakademie

07.09.2018, 15:50 Uhr

Als außerschulisches Kultur- und Bildungsangebot hat sich die Niederösterreichische Kreativakademie an gleich vier Standorten im Bezirk Mödling mit einer Malakademie KIDS in Brunn am Gebirge, einer Schauspielakademie in Gaaden, einer Schauspielakademie (Schwerpunkt Filmschauspiel) und einer Schreibakademie in Mödling sowie einer Filmakademie, einer Malakademie, einer Malakademie KIDS und einer Schauspielakademie in der Musik- und Kunstschule Perchtoldsdorf der künstlerischen Förderung junger Menschen verschrieben. Neu ab dem Wintersemester 2018 werden darüber hinaus in der Musik- und Kunstschule Perchtoldsdorf eine Bildhauerakademie, eine Bildhauerakademie KIDS und eine Schauspielakademie KIDS angeboten.In den Akademien wird den jungen Talenten die Möglichkeit geboten, sich mit verschiedenen künstlerischen Techniken auseinanderzusetzen und mit Fantasie und Freude am Experimentieren schöpferisch und kreativ tätig zu sein. Begleitet werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei von professionellen Künstlerinnen und Künstlern. Die Angebote im Bezirk Mödling richten sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren, an den KIDS-Angeboten können Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren teilnehmen. Die Angebote sind Teil eines weitverzweigten Netzwerkes im gesamten Bundesland Niederösterreich, das insgesamt 91 Akademien an 38 Standorten und neun kreative Felder umfasst.

Starttermine und Standorte:

· Malakademie KIDS Brunn am Gebirge: Referentin: Ruth Brauner; Semesterstart am Dienstag, den 18. September sowie am Mittwoch, den 19. September jeweils von 15 bis 17 Uhr in der Gemäldegalerie im St. Josefsheim, Lepold Gattringer Straße 42.· Schauspielakademie Gaaden: Referentinnen: Wiltrud Schreiner und Alexandra Maria Timmel; Semesterstart am Sonntag, den 23. September von 10 bis 13 Uhr im Gemeindesaal Gaaden (Hauptstraße 29).· Schauspielakademie Mödling (Schwerpunkt Filmschauspiel): Referenten: Anselm Lipgens, Felix Krisai und Nicole Fendesack; Semesterstart am Freitag, den 5. Oktober um 17 Uhr im Haus der Jugend (Eisentorgasse 5).· Schreibakademie Mödling: Referenten: Markus Tobischek und Lena Raubaum; Semesterstart am Samstag, den 22. September von 10 bis 13.30 Uhr im Haus der Jugend (Eisentorgasse 5).· Bildhauerakademie Perchtoldsdorf: Referentin: Judith Wagner; Semesterstart am Montag, den 1. Oktober von 17 bis 20 Uhr in der Franz Schmidt-Musikschule (Wienergasse 17).· Bildhauerakademie KIDS Perchtoldsdorf: Referentin: Judith Wagner; Semesterstart am Montag, den 1. Oktober von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Franz Schmidt-Musikschule (Wienergasse 17).· Filmakademie Perchtoldsdorf: Referent: Josef Umschaid; Semesterstart am Freitag, den 5. Oktober von 16 bis 18 Uhr im Rosner Zimmer der Franz Schmidt-Musikschule (Wienergasse 17).· Malakademie Perchtoldsdorf: Referentin: Katja Praschak; Semesterstart am Mittwoch, den 26. September und am Donnerstag, den 27. September jeweils von 14 bis 20 Uhr im Kulturzentrum Perchtoldsdorf (Beatrixgasse 5a).· Malakademie KIDS Perchtoldsdorf: Referentin: Sophie Mackinger; Semesterstart am 13. September von 14 bis 16 Uhr (1. Gruppe) und von 16 bis 18 Uhr (2. Gruppe) im Kulturzentrum Perchtoldsdorf (Beatrixgasse 5a).· Schauspielakademie Perchtoldsdorf: Referentin: Birgit Oswald; Semesterstart am Montag, den 1. Oktober von 11 bis 16 Uhr im Kulturzentrum Perchtoldsdorf (Beatrixgasse 5a).· Schauspielakademie KIDS Perchtoldsdorf: Referenten: Verena Divjak und Kajetan Dick; Semesterstart am Donnerstag, den 27. September von 15.30 bis 17.30 Uhr in der Franz Schmidt-Musikschule (Wienergasse 17).· Schreibakademie Perchtoldsdorf: Referent: Stefan Kronowetter; Semesterstart am Samstag, den 6. Oktober von 10 bis 14 Uhr in der Franz Schmidt-Musikschule (Wienergasse 17).Nähere Informationen zu den Angeboten und die Möglichkeit zur Anmeldung unter www.noe-kreativakademie.at