teatro ruft zum Casting für "Alice im Wunderland" auf (ab 18.7.2017 im Stadttheater Mödling)

Basierend auf dem Original von Lewis Carroll bringen Norberto Bertassi und Walter Lochmann (Musik) sowie Norbert Holoubek (Buch und Regie) auch 2018 wieder ein Familienmusical heraus.Das Casting für externe Bewerber findet am 14. Jänner 2018 ab 13:00 Uhr in der Stadtgalerie Mödling, Kaiserin Elisabeth Straße 1, 2340 Mödling, statt.Spielort: Stadttheater Mödling | Welturaufführung am 18. Juli 2018

Zeitraum:ProbenOstern + Mai + Juni (Samstag und Sonntag)Juli (täglich außer Sonntag)Vorstellungen18. / 19. / 20. / 21. / 22. / 25. / 26. / 27. / 28. / 29. Juli und1. / 2. / 3. / 4. / 5. August 2018 jeweils um 18 UhrGesucht werden:Jugendliche SchauspielerInnen ab 15 bis 21 Jahrenmit Musicalerfahrung auf der Bühne• eine Ballade (langsames Lied) aus einem Musical• ein Uptempo (schnelles Lied) aus einem Musical• einen Monolog (Musical oder Theaterstück)Bitte Tanzkleidung mitnehmen, da auch eine Choreographie einstudiert wird.Interessenten bewerben sich bis zum 12. Jänner 2018:casting@teatro.atTel.: +43 650/99 22 100Aussagekräftiger Lebenslauf + Foto + MotivationsschreibenCasting erfolgt nur auf Einladung.