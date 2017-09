Innere Bewertungen aus Energetischer Sicht

Ein Workshop zur Beleuchtung von inneren Bewertungen, die hinderlich sind, ein bestimmtes persönliches Ziel zu erreichen. Energetische Methoden zur Lösung von energetischen Blockaden werden vorgestellt und Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese leicht in den Alltag integriert werden können:

Alles was wir sehen, hören, riechen oder fühlen definiert unsere Wahrnehmung und wird durch uns bewusst oder unbewusst bewertet. Dieser Vorgang ist essentiell für unser Leben, für die Erfüllung unserer Wünsche, für unsere Wertvorstellungen und Zielsetzungen.

Manchmal kommen jedoch wir an einen Punkt, der uns von unserer inneren Führung ein wenig abrücken lässt und Stress in uns erzeugt. Manches Mal ist diese Reaktion ein hilfreicher Hinweis für etwas, das wir vermeiden sollen. Und manches Mal weist es auf eine alte seelische Wunde oder einen hinderlichen Glaubenssatz hin und zieht vielleicht sogar eine veraltete Handlungsweise nach sich. Daraus können belastende Situationen entstehen, denen wir oft ratlos gegenüberstehen.Im Workshop „GUT und SCHLECHT – oder doch nicht?“ werdenzur Sensibilisierung unseres Bewertungsschemas angeboten. In Einzel- sowie Kleingruppenarbeit beleuchten wir die Themenvonundsowie denmit den eigenen und fremden. Selbstreflexion, kinesiologische Haltepunkte und energetische Transformationsübungen können uns hierbei unterstützen.Ich konzentriere mich in diesem Workshop auf drei für mich sehr wesentliche Punkte: Energetischein, leichteder Methoden in denundmit dere; energetisches Arbeiten bedeutet auch für den Teilnehmer intensiven Energieaufwand. Ich werde mein Bestes geben, effiziente Methoden vorzustellen, welche Sie daraufhin im Alltag leicht anwenden können. Denn nur die Umsetzbarkeit macht eine energetische Methode zu einer hilfreichen. Aus diesen Gründen halte ich den Workshop bewusst nur für einen halben Tag.Weitere Informationen und Anmeldung unteroder einfach anrufen:Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme und wenn ich Sie an diesem Workshop begrüßen darf!Dieser Workshop ist keinerlei Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung. Die Teilnahme am Workshop erfolgt ausschließlich unter Ihrer Eigenverantwortung.