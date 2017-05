Kraft aus der Stille - Ein Informationsabend zur Transzendentalen Meditation

Die TM zählt zu den am besten wissenschaftlich untersuchten „Entspannungsmethoden“.Sie ist einfach und mühelos auszuüben Es wurden über 300 unabhängige Studien in diversen wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht.

Sie erweitert das geistige Potential und erweckt die Selbstheilungskräfte. Diese Jahrtausende alte Meditation wird auf traditionelle Weise in einer persönlichen Unterweisung erlernt.



"Yoga" bedeutet Einheit und ist die Erfahrung von tiefer Stille und gleichzeitiger großer Wachheit , eine Erfahrung ruhevoller Wachheit. Dieser Zustand wird auch als Transzendentales Bewusstsein bezeichnet.Jeder Mensch hat in seinem Inneren ein unbegrenztes Potenzial an Kreativitätund Intelligenz. Die Transzendentale Meditation ist eine einfache und natürliche Meditationsmethode um mit dieser kreativen Intelligenz in Kontakt zu treten.Maharishi Mahesh Yogi – Begründer der TMeinfach zu erlernenmühelos auszuübenpersönliche Unterweisung