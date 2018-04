NÖ Gebietskrankenkasse - Infostammtisch mit den Selbsthilfegruppen

26.04.2018, 15:00 Uhr

Die Expertinnen und Experten der NÖGKK Christian Kysela (NÖGKK, St. Pölten), Sabine Hermann (NÖGKK Mödling) und Melanie Feyertag (NÖGKK Baden) trafen sich mit vielen Vertretern der Selbsthilfegruppen aus dem Industrieviertel zum Erfahrungs- und Informationsaustausch.Am 17. April 2018 wurde im Verbandsvorstand die Datenschutzverordnung für die gesetzliche Sozialversicherung (SV-DSV) beschlossen. Diese wird neben der Datenschutzgrundverordnung der EU und dem österreichischen Datenschutzgesetz 2018 den Datenschutz in der Sozialversicherung maßgeblich regeln. Hauptanliegen der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) ist der bestmögliche Schutz von personenbezogenen Daten.Über 60 Personen aus verschiedenen Selbsthilfegruppen wurden über die DSGVO geschult, um so ihre Agenden in der Gruppe gesetzeskonform führen zu können.