Garten on Tour in Mödling

07.05.2017, 21:54 Uhr

Neben Korneuburg, Schwechat, Wr. Neustadt soll auch in Mödling mit 12 Hochbeeten mobiler Garten, wie auch im urbanen Umfeld ein grüner Erholungsort entstehen kann

Am 6. Mai fand am Josef-Deutsch-Platz vor dem Museum die Kick-off-Veranstaltung der Aktion "Garten on Tour" statt. Insgesamt zwölf Hochbeete wurden ausgepflanzt, die von PatInnen ganzjährig betreut werden können. Die Beete sind jeweils einem eigenen Thema gewidmet unter anderem Schattenanbeter, Hummelkiste, Schmetterlingsparadies, Augenweide oder Forscherkiste.Mödling ist Niederösterreichs erste Stadt über 20.000 EinwohnerInnen, die auf öffentlichen Grünflächen völlig auf Pestizide, Torfprodukte und synthetische Dünger verzichtet. Deshalb wurde sie neben Korneuburg, Schwechat und Wiener Neustadt für den Gartenberatungs- und Informationstag Garten on Tour gewählt.Stadtrat Leo Lindebener stolz: "Wir sind Österreichs größte ökologisch arbeitende Gemeinde. Das ist eine schwierige Aufgabe, die wir aber geschafft haben."Interessierte erhielten an diesem Tag anschauliche Vorträge, Informationen über das richtige Bepflanzen, Starterpakete für Balkonkisterln sowie die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächen mit Fachleuten. City-Management Geschäftsführerin Helga Schlechta: "Ich habe selbst einen ökologischen Garten und dafür auch schon die "Natur im Garten" Plankette erhalten.