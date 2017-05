„Neuerlicher Goldregen“ – fünfzehn Goldmedaillen für Brunner Weine!

02.05.2017, 08:30 Uhr

Brunn am Gebirge. Mehr als 750 Weine wurden im heurigen Jahr bei der Verkostung „Best of Thermenregion“ eingereicht. Die fachkundige Jury bewertete die in 18 Kategorien eingereichten Weine nach dem 20-Punkte-Schema. Das beste Drittel pro Sorte bekam eine Goldmedaille. Die Brunner Weine setzten auch heuer ihren Erfolgslauf fort. Nach zehn goldenen Weinen im Vorjahr, konnten 2017 sogar zwölf Tröpferl dreier Weinhauer aus Brunn eine Goldmedaille in Empfang nehmen. Bei der „NÖ Weinprämierung“ waren drei Sulzer Weine erfolgreich.



Siebenmal Gold für Weingut Niegl

Das Weingut Martin Niegl freut sich über sieben Goldmedaillen und zwei zweite Plätze, ganz knapp hinter dem Sortensieger. Die goldenen Weine sind diesmal: Weißburgunder Reserve (2. Platz), Große Reserve (2. Platz), Gelber Muskateller, Brunner Berg Gemischter Satz, Traminer Reserve, Rotgipfler und Cabernet Sauvignon.Die prämierten Weine können beim Ausstecken bis 07.05. oder von 09.06. – 18.06. verkostet werden und auch als "Goldkarton" mit sechs prämierten Weinen mit nach Hause genommen werden.Siebenmal Gold für Weinbau SulzerWeinbau Sulzer Weine wurden bei „Best of Thermenregion“ mit vier Goldmedaillen ausgezeichnet. Die Goldenen sind Welschriesling Riede Kaiser, Welschriesling Riede Falsche, Weißburgunder und der Chardonnay.Auch bei der „NÖ Weinprämierung“ waren die Sulzer Weine erfolgreich, Pinot Gris, Ruländer und Chardonnay errangen NÖ-Gold.Die prämierten Sulzer Weine können im Flaschenweinverkauf Mittwoch, Freitag und Samstag erworben werden.Gold für Weinwerkstatt BeranekDer Weinbaubetrieb der Familie Beranek in der Wienerstraße 45 konnte mit seinem Rheinriesling eine Goldmedaille erringen. „Ich freue mich sehr über die Goldmedaille. Unseren goldenen Wein kann man beim nächsten Ausstecken von 13.05. bis 28.05. in unserem Heurigenlokal verkosten“, so Andreas Beranek.