Oktoberfest der Lebenshilfewerkstatt Mödling

29.09.2017, 10:13 Uhr

Im Anschluss sorgte das Tanz-Ensemble der Lebenshilfe mit seinem schwungvollen cotton eye Joe-Tanz für viel Applaus! Neben zahlreichen Mödlinger Stadt- und GemeinderätInnen konnte Bernd Hatter auch seine Vorgängerin und aktuelle NÖ Lebenshilfe-Präsidentin Friederike „Fritzi“ Pospischil begrüßen, die sich restlos begeistert zeigte: „Ich komme wirklich viel herum in Niederösterreich, aber so einen wunderbaren Zusammenhalt von Gemeinde und Lebenshilfe wie hier in Mödling gibt es einfach nirgends!“Auch rundherum hatte das Oktoberfest wieder einiges zu bieten: Bier vom Fass, Heli Schindlers legendäre Henderln vom Grill sowie feine Kuchenspezialitäten rundeten das Fest kulinarisch ab. Eine lustige Foto-Box mit dem neuen Motto der Lebenshilfe „Gegen Barrieren im Kopf und Alltag“ sowie musikalische Unterhaltung mit „Willy Bell und Freunde“, ein Kinderprogramm mit großer Luftburg und die beliebte Tombola mit schönen Preisen sorgten für beste Unterhaltung.