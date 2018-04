„Altspatzen-Treffen“

22.04.2018, 14:28 Uhr

60 Jahre waren Grund genug, um die damaligen Teilnehmer zu einem Treffen zusammenzutrommeln, was auch am 11. April 2018 tatsächlich stattfand. Von den 20 damaligen TeilnehmerInnen waren 15 gekommen. Auch der damalige Chorleiter Norbert Balatsch (90), später Chordirektor der Wiener Staatsoper, war zu dem Treffen gekommen, was die ehemaligen Gumpoldskirchner Spatzen besonders freute.

Willi Schedlbauer zeigte den im Jahr 1958 gedrehten Film über die Amerika Tournee und man tauschte alte Fotos und Zeitungsausschnitte.Fotocredits: Alfred Peischl ©AP18_2953: Die Gumpoldskirchner „Alt“-Spatzen bei ihrem 60 Jahrtreffen im Zierfandlersaal:Vorne: Herbert Schedlbauer, Herta Reichart, Irmgard Spielauer, Norbert Balatsch, Friedl Wappel, Elisabeth Ziegler und Karin Fuchs.Hinten: Elisabeth Leitl, Elisabeth Ertl, Monika Frühwirt, Wilhelm Schedlbauer, Josef Klima, Johanna Spörk und Gerhard Teffer.Foto (zVg) zeigt die Gumpoldskirchner Spatzen vor ihrer Abreise nach Amerika im Bundeskanzleramt. Im Bild Bundeskanzler Julius Raab (Mitte), Außenminister Leopold Figl (rechts), Prof. Josef Wolfgang Ziegler (links) und Chorleiter Norbert Balatsch (3. vl).