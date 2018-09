Benefiz-Run für die Brustkrebsvorsorge

04.09.2018, 20:41 Uhr

Solidarität für Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind – unter diesem Motto veranstaltete der Soroptimist Club Mödling am Sonntag, 2.9.2018, eine bestens besuchte Benefiz-Laufveranstaltung im Begrisch-Park von Perchtoldsdorf. Der Reinerlös kommt dem Verein der Österreichischen Krebshilfe NÖ zugute.

Wir bewegen und, um etwas zu bewegen



Eröffnet wurde die Veranstaltung von LAbg. Bgm. Martin Schuster, der sich vom sozialen Engagement des Soroptimist Club Mödling und seiner Präsidentin Sabina Gurresch-Kainz und ihrem Team sehr beeindruckt zeigte.Sibylle Rasinger, Geschäftsführerin des Vereins Krebshilfe NÖ, berichtete über berührende Tatsachen. Erst durch Veranstaltungen wie diese sei es möglich, betroffene Frauen und auch deren Angehörige in Krisensituationen durch Expertinnen zu unterstützen. Als Rahmenprogramm boten zahlreiche Aussteller Infos zu Gesundheits- und Laufthemen und viele "gesunde Produkte". Schirmherrin Ingrid Wendl führte souverän durch das Programm. In ihrer Moderation hob sie die Bedeutung von Prävention und gemeinsamen Aktivitäten in jeder Altersstufe für die Gesundheit hervor.Trotz des am Morgen noch unsicheren Wetters kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr zahlreich. Beim Lauf ging es dann nicht um Gesamtzeiten, sondern um die Spende pro absolvierter Runde für die Krebshilfe: großteils noch bei Sonnenschein bewältigten die über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Strecke laufend, in Nordic-Walking-Ausrüstung und sogar mit Kinderwagen. "Wir bewegen uns, um etwas zu bewegen!", so eine begeisterte Teilnehmerin. Angefeuert wurden die SportlerInnen von Bgm. Martin Schuster, der sich von der Laufveranstaltung und den vielen hochmotivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern begeistert zeigte und seitens der Gemeinde Perchtoldsdorf mit großer Unterstützung zum Erfolg beitrug.Neben einer Labestation für die TeilnehmerInnen gab es zahlreiche Getränke- und Imbissstände. In der Rüstkammer der Burg Perchtoldsdorf fanden sie Kulinarisches und Musikalisches. Für Unterhaltung sorgten die Mission:Ladies, das Ensemble „Spirit of Gospels“ und die Gruppe „Ein Zug nach Wien“, für noch bessere Stimmung dann die Tombola mit vielen großartigen Preisen.Präsentiert wurden auch die Herzkissen für Brustkrebspatientinnen, die im Rahmen eines weiteren Projektes des Soroptimist Club Mödling von SchülerInnen der HLA Mödling genäht worden waren.

Der Soroptimist Club Mödling ist Teil des weltweit größten Serviceclubs für Frauen. Ziel ist, die Lebenssituation von Frauen und Mädchen zu unterstützen und zu verbessern. Der Soroptimist Club Mödling ist einer von 59 Clubs in Österreich (1.700 Mitglieder in Österreich, ca. 80.000 weltweit).