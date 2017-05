Besucherrekord bei Indianerfest

03.05.2017, 11:55 Uhr

Über 3.000 Besucherinnen und Besucher sind bei herrlichem Sonnenschein und milden Temperaturen am 1. Mai in den Perchtoldsdorfer Zellpark gekommen um beim traditionellen Familienfest dabei zu sein.

Das Indianerfest hat damit einen neuen Besucherrekord erreicht. Glückliche Kinderaugen, zufriedene Veranstalter und eine Vielzahl an Erlebnisstationen waren zu sehen.Neben demmit seinen Schmink- und Bastelstationen, demStand und der Malinsel vonwar wieder, ein in Wien lebender Nachkomme der Cherokee aus New Mexico mit Tipi, Trommeln und spannenden Geschichten zugegen. Hüpfburgen und ein elektrischer Bulle waren bei den Kleinen besonders beliebt. Selbstverständlich durfte heuer ein Streichelzoo und Pony reiten nicht fehlen. Für die Erwachsenen wurde am Grillstand heftig eingeheizt, die Kinder labten sich mit Kuchen, Eis und Säften.Die Veranstaltung wird traditionell vom ÖAAB Perchtoldsdorf ausgerichtet. Neben Organisatorinund Obmannhaben sich viele Gemeinderäte und Funktionäre aus den Reihen des Arbeitnehmerbundes als freiwillige Helfer zur Verfügung gestellt.