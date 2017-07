Bezirk am Rost

17.07.2017, 05:21 Uhr

Im Bezirk Mödling ist Grillen derzeit Volkssport Nr. 1. Ein Lokalaugenschein bei GR Leo Oswald in seinem Kleingarten.

Der Vielfalt an Grillmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen geboten. Leo Oswald ist seit über einem Jahrzehnt begeisterter Griller. "Begonnen habe ich mit einem herkömmlichen Kohlegriller. Da habe ich rasch erkennen müssen, dass das Grillgut lange braucht, bis es fertig ist und meine Gäste lange hungern müssen." Daher war die nächste Anschaffung ein Elektrogriller. "Damit ist das Grillen wesentlich schneller gegangen, jedoch mit dem jetzigen Gasgriller bin ich am zufriedensten. Dieser ist in vier Flammen unterteilt und ich kann die Temperaturen bei ihm individuell einstellen. Auch ist er leicht und schnell zu reinigen." Auf den Griller kommt bei Oswald nahezu alles Grillbare. Kartoffel, Gemüse, Würstel und auch Fleisch. "Besonders gerne serviere ich zu Beginn gegrillte Garnelen," erzählt weiter der Hobbygriller. Auch einen Expertenrat gibt Leo Oswald: "Wichtig ist, dass wenig Gebäck gegessen wird, das würde sonst zu schnell die Mägen füllen."Ebenso gerne grillt Sonja Zimov. "Ich wollte einen unkomplizierten Griller, der mir Sommer und Winter zur Verfügung steht und obendrein einfach in der Reinigung ist." Gefunden hat sie ihn in Form eines Teflongrillers. Von Gemüse bis hin zum Fleisch schmeckt alles hervorragend auf diesem kleinen Griller", so Zimov, "wenn ich es japanisch möchte, mache ich eine Teppanyaki Sauce dazu. Dabei gebe ich zu einer Soya Sauce geriebenen Ingwer, Knoblauch, ein wenig Honig und einen Schuss Rotwein. Besonders vorteilhaft findet Zimov, an dem Griller, dass " weder eine Geruchs- noch eine Rauchbelästigung entstehen kann."

"Ein friedliches Miteinander", bestätigte in diesem Zusammenhang auch Oliver Wilhelm stellvertretender Bezirksfeuerwehrkommandant und konnte sich an keine Anzeige aufgrund einer Grillerei erinnern."Ebenso gab es keine Löscheinsätze im Zuge einer Grillage", erzählte Feuerwehrkommandant Peter Lichtenöcker und gab zusätzlich Sicherheitstipps:- Brandbeschleuniger nur einsetzen, wenn keine Glut vorhanden- Keine Kinder in der Nähe des Grillers- nicht in der Nähe von leicht enflammbaren Materialien grillen- keine offenen Feuerstellen- Kohle nicht in Müllsäcken entsorgen"Dann sollte einem sicheren Grillen nichts im Wege stehen", verspricht Peter Lichtenöcker.