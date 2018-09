Dachmarke Mödling: Dialogausstellungen

13.09.2018, 20:40 Uhr

· 25. September, 8 bis 13 Uhr & 16 bis 20 Uhr, Rathaus, Schrannenplatz 1· 27. September, 16 bis 20 Uhr, Heuriger Taufratzhofer, Quellenstraße 3· 2. Oktober, 16 bis 20 Uhr, Josef Schöffel-Haus, Mannagettagasse 23Die Mödlinger Bevölkerung ist dabei wieder eingeladen diese Ausstellungen zu besuchen und sich aktiv an der Entwicklung der Dachmarke zu beteiligen. Zusätzlich zu den öffentlichen Ausstellungen ist auch ein Besuch an einer Schule geplant, um auch von der Jugend ein entsprechendes Feedback zu erhalten. Als Dialog-Verstärker wird eine Plakatserie mit dem Thema „Mein Mödling“ im öffentlichen Raum positioniert.Die Plakate werden Kernthemen der neuen Marke anreißen und die Bevölkerung auffordern uns ihre persönliche Mödling-Story in Bildern zu erzählen. Hier wird vor allem die jüngere Bevölkerung angesprochen, sich via Social-Media (Facebook und Instagram) zu beteiligen und unter einem einheitlichen Hashtag ihr Mödling zu posten. Neben der Erhebung zusätzlicher Inputs wird hier das Ziel verfolgt, Influencer für Mödling aufzubauen. Die Postings werden in den Dialogausstellungen gezeigt (Social-Media-Wall).Die Reaktionen auf die Dialog-Ausstellungen werden gesammelt und im Rahmen der zweiten Virtuellen Agentur Mitte Oktober verarbeiten und weiterentwickelt. Die Agentur „message“ wird daraus das finale Markenkonzept der Mödlinger Dachmarke entwickeln. Ende des Jahres soll die Mödlinger Dachmarke fertig sein und der Öffentlichkeit präsentiert werden. Das Jahr 2019 wird dann im Zeichen der Umsetzung und Implementierung stehen.