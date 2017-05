Das Rathausstüberl ist wieder da

03.05.2017, 10:32 Uhr

Bürgermeister Robert Dienst wünschte im Namen der Marktgemeinde am Eröffnungsabend mit zahlreich erschienenen Gemeinderäten und Gästen Mircea Borto und seiner Familie alles Gute für den Neustart im Erdgeschoß des Laxenburger Rathauses und richtete seine Glückwünsche dann auch an den Sohn des Hauses, der sich trotz großer Unterstützung seiner Eltern in den letzten Tagen, in den kommenden einer ganz anderen Herausforderung stellen wird - der Zentralmatura. Und so wurde ein sehr herzlicher Abend am Schlossplatz gemeinsam verbracht, der erste von hoffentlich unzähligen weiteren.