DER KLEINE PRINZ als Musical im Stadttheater Mödling

19.07.2017, 19:08 Uhr

Mödling : Stadttheater |Mit dem neuen Musical „Der kleine Prinz“ erschaffenab 20. Juli 2017 ein poetisches und berührendes Bühnenerlebnis für die ganze Familie im Stadttheater Mödling.

In diesem Sommer dreht sich auf der Bühne des Stadttheaters Mödling alles um die Geschichte des Kleinen Prinzen, der sich nichts sehnlicher wünscht, als neben seiner geliebten Blume zu sein. Die, rund um den künstlerischen Leiter, haucht in einer mitreißenden Musicalfassung für die ganze Familie dem überirdischen kleine Prinzen Leben ein. Lassen Sie sich in eine poetische Welt entführen, in der man nur mit dem Herzen sieht.Im neunzehnten Jahr des Bestehens von teatro diente der Roman von Antoine de Saint-Exupéry als Inspirationsquelle für die Uraufführung des Musicals „Der kleine Prinz“. Der kleine Prinz ist ein Kunstmärchen, ein Plädoyer für Freundschaft und Menschlichkeit und gilt als Kritik am Warteverfall unserer Gesellschaft. Eine berührende und tiefgründige Musiktheater Produktion in bewährter teatro Manier, wobei auch Humor und Showeinlagen auf den vielen Planeten nicht zu kurz kommen. Ein fröhlicher und besinnlicher Abend für die ganze Familie.Die Poesie des kleinen Prinzen wird durch die vielen durchkomponierten Szenen, ins Ohr gehenden Songs und mitreißenden Choreographien, die Groß und Klein begeistern wird übertragen. Einzigartig in Österreich ist die Realisierung des Musiktheaters, an der 32 hochtalentierte und hochmotivierte Jugendliche, Kinder sowie Profis teilnehmen. Für den professionellen Standard des Stücks sorgt seit mittlerweile neunzehn Jahren der künstlerische Leiter von teatro, ehem. Mitglied der Vereinigten Bühnen Wien, die Regie, das Libretto und die Liedertexte stammen aus der Feder des Autors, die musikalische Leitung und die Arrangements liegen beiundsorgen für die mitreißenden Choreographien. Die musikalische Begleitung erfolgt wieder jeden Abend live mit einer Profi-Musiker-Band, mit sieben MusikerInnen.Diespielt der 12-jährige Musical-Jungstar und Schauspieler, der bereits im Vorjahr in den teatro-Produktionen Pinocchio und Peter Pan im Stadttheater Mödling überzeugte. Im Ronacher war er von 2014 bis 2016 als "Michael Banks" im Musical "Mary Poppins" zu sehen, in "Elisabeth" am Landestheater Linz spielte er 2015 den "Kleinen Rudolf". Neben vielen weiteren Rollen an der Wiener Volksoper (u.a. Kurt in "Sound of Music") und im Stadttheater Baden spielte er 2016 die Knabenhauptrolle im Kurzfilm "Unberührt" (Regie: David Birner).Lassen Sie sich von der Begeisterung und dem Können unserer jungen DarstellerInnen gemeinsam mit ihren professionellen KollegInnen in eine bezaubernde Welt entführen!