Die Liebe in Zeiten des Internet

10.05.2017, 08:00 Uhr

Cybersozial

"Einerseits macht es immer mehr Menschen nichts aus, auf direkten Kontakt zu verzichten und ihre Beziehungen via Social Media zu pflegen. Andererseits fühlt sich der Einzelne immer mehr allein, wofür ebenfalls oft die sozialen Medien verantwortlich gemacht werden. Menschen brauchen Menschen – und das ganz dringend. Was liegt also näher, als sich des immer wachen Mediums Internet zu bedienen, um eben diese Sehnsüchte zu befriedigen?", erklärt Eder ihre Beweggründe für das Filmprojekt. Der Film begleitet zwei Frauen und drei Männer zwischen 27 und 62 in völlig unterschiedlichen Lebenssituationen und Biografien bei dem Wagnis Onlinedating. Die Mechanismen der Plattformen und die 'Wirtschaftlichkeit des Datings' werden ebenso kritisch hinterfragt wie heutige Beziehungsformen, unrealistische Erwartungshaltungen und der Aspekt des Menschen als 'Marktware'.

Spannende Dreharbeiten

„Der Filmdreh war sehr spannend weil ja keiner der Protagonisten die wir begleitet haben wusste wie es ausgeht. Wir haben ja tatsächlich abgewartet ob sich etwas entwickeln würde“, so Eder. Die Protagonisten wurden sorgfältig ausgewählt: "Mir war es wichtig Menschen zu finden, die dem Thema gegenüber tatsächlich unvoreingenommen waren. Onlinedatingprofis haben wir von Anfang an ausgeschlossen.“ Die Regisseurin selbst hat Onlinedating "nur sehr kurz während des Studiums in Wien ausprobiert" und lebt heute mit ihrer Familie in der Hinterbrühl. Nicht zuletzt deshalb ist auch eine Szene, die mit der Protagonistin Ruth im Mödlinger Stadtbad gedreht wurde, eine ihrer persönlichen Lieblingsszenen des Films.