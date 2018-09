Ein Buch, das beim Helfen hilft

13.09.2018, 20:58 Uhr

„Helfen kann Freude machen, Kraft geben und Vertrauen gewinnen“, so die Autorin bei der Präsentation im Freibad Jennersdorf mit Burgenlands Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz. Ein großer Unterstützer des Büchleins „Ich kann helfen“ ist Mödlings Jugendrotkreuz-Bezirksleiter Michael Dorfstätter. „Elke hat in ihrem unannachahmlichen Schreibstil für die Eltern, Pädagogen und die Kids selbst einen Leitfaden vorgezeigt, der hilft, das eigene Talent, die eigenen Stärken und den Mut, sie einzusetzen, skizziert. Das braucht die Jugend in der heutigen Zeit.“