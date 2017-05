Ein Profi auf dem Prüfstand

10.05.2017, 08:00 Uhr

Richtige Fahrweise

Fahrprobe

Fazit

Jochen Heil ist von Berufs wegen nicht nur mit Fahranfängern unterwegs, sondern führt auch regelmäßig standardisierte Fahrverhaltensbeobachtungen durch. Die Punkte, auf die auch Routiniers öfter mal vergessen, betreffen dabei weniger die eigentliche Fahrtechnik, sondern eher Bereiche wie die richtige Sitzposition und Lenkradhaltung. Auch die richtige Nutzung der neuen Technologien, Stichwort 'Spritsparen', sei ein wichtiges Thema.Unsere Fahrt führt uns durch Perchtoldsdorf auf den Gießhübl und wieder retour. Fahrlehrer Heil hat dabei gleich einige Tipps in Sachen Handhaltung am Lenkrad: "Je weniger Handbewegungen desto besser." Souverän und vorausschauend führt uns der 'Prüfling' bei starkem Regen durch den teilweise recht starken Berufsverkehr. Beanstandungen gibt es keine, dafür aber Hinweise in Sachen ökonomischer Fahrweise: "Eine konstante Drehzahl von 1.100 Touren ist keineswegs zu niedrig, hilft aber beim Spritsparen. So ist auch im Ortsgebiet oft der 4. Gang die ideale Wahl".Wäre unsere Fahrprobe eine Prüfung gewesen, Rettungsfahrer Sebastian Meier hätte sie erwartungsgemäß bestanden. Darüber hinaus gibt es das ultimative Lob vom Fahrlehrer: "Ich habe mich wohl gefühlt bei unserer Fahrt", so Heil. Außerdem habe Meier die Hinweise, etwa zum ökonomischen Fahren, sofort praktisch umzusetzen gewusst. Unsere Fahrt war daher auch für den Profi eine interessante Erfahrung: "Die Spritspartipps sind sicherlich etwas, das ich auch privat umsetzen möchte".