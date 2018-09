Geburtstagsfeier im Kunigunden-Keller in Brunn

21.09.2018, 08:08 Uhr

Schon in jungen Jahren war Gerhard Müller von Volkstanz, Tracht, Brauchtum und Volkskultur begeistert und widmet sich seither dieser Leidenschaft.1982 fanden sich unter seiner Leitung tanzbegeisterte Paare zusammen undgründeten die „Brunner Volkstanzgruppe“ dessen Tanzleiter er bis heute ist. Aber auch bei vielen Gruppen in ganz Niederösterreich ist unser Tanzleiter bekannt, wo er teilweise auch Gründungsinitiator war und sich immer wieder unterstützend und beratend im einsetzte.Kein Wunder, dass Gerhard Müller in der Volkskultur ein Begriff ist und aus allen Regionen des Landes Glückwünsche zu seinem Jubiläum zugestellt wurden.Wir wünschen Gerhard Müller auch weiterhin ungebrochene Tatkraft und Energie in der Ausübung seiner Funktion und noch viel Freude als Tanzleiter der Volkstanz-gruppe Brunn am Gebirge.