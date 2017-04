Hennersdorfer Kulturpfad zeigt Firmengeschichte

28.04.2017, 11:51 Uhr

Bürgermeister Ing. Ferdinand Hausenberger hob hervor, dass in der Region schon seit 2.000 Jahren Ziegel aus Ton erzeugt werden und dass die Ziegel-Industrie sogar im Gemeindewappen dargestellt ist: „Ich freue mich über die langjährige gute Zusammenarbeit der Gemeinde mit Wienerberger, die bei solchen Anlässen für die Bevölkerung auch sichtbar wird“.Franz Kolnerberger, Geschäftsführer der Wienerberger Ziegelindustrie GmbH, zeigte sich über die Wienerberger-Schautafeln erfreut: „Die Schautafeln, die unsere Geschichte detailgetreu und spannend wiedergeben, sind weitere Mosaiksteine im Hennersdorfer Kulturpfad und ich bin froh, dass unser Unternehmen schon so lange Zeit Teil der kulturellen Geschichte von Hennersdorf sein darf.“Nach der feierlichen Eröffnung der Schautafeln konnten die Besucher – ausgerüstet mit Schutzhelmen und Warnwesten – einen Einblick in die Hennersdorfer Ziegelwerke gelangen. Werksleiter Gerhard Svatek erläuterte die einzelnen Arbeitsgänge von der Aufbereitung des feuchten Tons über das Formen und Brennen der Ziegel bis zu ihrer Verpackung. Die früher schweißtreibende Produktion läuft nun weitgehend automatisiert ab.