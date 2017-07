24.07.2017, 22:25 Uhr

Am vergangenen Sonntag wurde der Jungen Volkspartei Mödling (JVP) die Ehre zu teil, das Pfarrkaffe der Pfarrgemeinde St. Othmar auszutragen. Gesammelt wurde für Radio Huruma, ein Projekt des ehemaligen Kaplans Richard Kimbwi (2010 – 2016).

Nicht alle Tage sieht man so viele junge Gesichter im Pfarrkaffee wie am vergangen Sonntag. Denn dieses Mal veranstaltete die Junge Volkspartei Mödling den wöchentlichen Ausklang der Messe mit Kaffee und Kuchen. „Uns als eine der größten Jugendorganisationen der Gemeinde Mödling ist es wichtig, neben den politischen Themen, auch in der Gesellschaft einen Beitrag zu leisten und altbewährte Traditionen weiterzutragen.“, so Lukas Jellinek, der Organisator der Aktion.

Für sie stand fest, dass sie für einen guten Zweck sammeln wollen. Mit dem Projekt „Radio Huruma“ in Tansania, was zu Deutsch „Radio Barmherzigkeit“ bedeutet, war auch ein geeigneter Empfänger gefunden. Schließlich wird dieses Projekt nicht von irgendjemanden durchgeführt. Der Leiter ist, seit seiner Rückkehr in seine Heimat Tansania, Richard Kimbwi, der von 2010 bis 2016 der Kaplan der Pfarre St. Othmar/St. Michael war. Der Radio Sender leistet einen wertvollen Beitrag zur Verkündung und Ausbreitung der christlichen Botschaft in einem vorwiegend muslimischen Land. In einem Gebiet von etwa 28.000 km² werden bis zu einer halben Million Menschen erreicht. Für viele Christen im Land, ist es oft die einzige Möglichkeit an einem Gottesdienst teilnehmen zu können. Online empfängt man den Radio Sender unterDurch die Aktion konnte die JVP fast 200€ sammeln und stießen auch in der Pfarrgemeinde auf positives Feedback: „Es ist schön zu sehen, dass es junge motivierte Leute gibt, die sich den Sonntagvormittag Zeit nehmen und uns hier in der Pfarre unterstützten.“