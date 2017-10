Kleiner Kater bei Badner Bahn Station gerettet

18.10.2017, 12:44 Uhr

Dort wurde der kleine „Luzifer“, wie der Kater mittlerweile heißt, eingehend tierärztlich untersucht. Erkrankungen wurden keine festgestellt, allerdings befindet sich das Kätzchen in einem schlechten Ernährungszustand, weshalb ihm Infusionen zur Stärkung verabreicht wurden. Zur Sicherheit wurde Luzifer auch routinemäßig entwurmt.Nun ist der kleine Kater im WTV-Katzenhaus untergebracht, wo er sich erstmal erholen darf und so richtig aufgepäppelt wird. Die erste Mahlzeit nahm er jedenfalls gleich gierig zu sich und auch die Streicheleinheiten des Pflegepersonals sind ihm sehr willkommen und er darf seine neue Adoptivmama, eine WTV-Mitarbeiterin, sogar über Nacht nach Hause begleiten. Denn Kätzchen werden im Normalfall im Alter von sechs bis acht Wochen flügge. Das heißt: „Luzifer“ benötigt noch ein wenig mütterliche Fürsorge. Klappt alles nach Plan, so kann Luzifer nach medizinischer Freigabe in einigen Wochen zu liebevollen Menschen ziehen. Der WTV bittet allerdings um Verständnis, dass aktuell noch keine genauen Angaben zum Vergabezeitpunkt des Tieres gemacht werden können. Auch Reservierungen sind nicht möglich.