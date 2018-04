Kraneinsätze im Doppelpack

25.04.2018, 16:50 Uhr

Die erste Alarmierung der Kranschleife erfolgte am Dienstag kurz nach 16:00 Uhr: Ein Sattelschlepper war auf der S1-Abfahrt Rannersdorf ins Kippen gekommen und landete auf der Leitplanke. Aufgrund des schweren Inhalts des Sattelzugs entschied der Einsatzleiter des Kranfahrzeuges auf dem Container an der Oberseite anzuschlagen und mit Hilfe von zwei Seilwinden der Freiwilligen Feuerwehr Rannersdorf das Unfallfahrzeug wieder in die Waagrechte zu ziehen. Nach einigen Optimierungen im Ablauf konnten fünf Männer der Feuerwehr Mödling kurz nach 21:00 Uhr wieder ins Feuerwehrhaus einrücken; jedoch hielt die Nachtruhe nicht lange.

Rund vier Stunden später schrillten die Pager erneut, "T3- Schwere Bergung", denn es galt wieder einen Sattelzug zu bergen. Schauplatz des Unfalls war dieses Mal die A2-Ausfahrt Traiskirchen in Fahrtrichtung Wien.Das Führerhaus kollidierte mit einem Anhänger der Straßenmeisterei und kam in der sogenannten „1er-Stellung“ zum Stehen. (Die 1er-Stellung trägt ihren Namen aufgrund der Stellung zwischen dem Führerhaus und dem Sattelanhänger, die ca. in einem Winkel von 45° aufeinander stehen und daher aus der Vogelperspektive aussehen wie die Zahl 1.)Mit der Seilwinde des Kranfahrzeuges wurde an der Hinterseite des Sattelauflegers angeschlagen, um den Sattelzug gerade zu richten. Anschließend wurde die noch intakte Abschleppeinrichtung genutzt um das Unfallfahrzeug gesichert auf einem Pannenstreifen der Autobahn abzustellen.Gegen 4:30 morgens rückten fünf Mann mit zwei Fahrzeugen ein und konnten, der Eine mehr der Andere weniger, ein bisschen Schlaf nachholen.