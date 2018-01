LKW-Bergung: Ein schwieriger Einsatz

18.01.2018, 17:20 Uhr

Allerdings rutschte das Heck des LKW beim ersten eigenen Anfahrversuch wieder in Richtung der Böschung; umgehend wurde daher entschieden den LKW wieder in Fahrtrichtung an der Seilwinde anzuhängen und den gesamten Waldweg entlang zu ziehen. Mit Nachsetzen der Radkeile konnte schlussendlich auch der Lenker des Lastkraftwagen am Ende des schmalen Weges durchatmen, die Gefahr war gebannt.Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mödling stand mit 12 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz, die allesamt nach zwei Stunden wieder ins Feuerwehrhaus einrücken konnten.