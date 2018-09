Löschübung für Mitarbeiter des ASZ

07.09.2018, 15:34 Uhr

Dabei wurde vorerst einmal über das richtige Verhalten im Brandfall informiert:- Feuerwehr alarmieren - Notruf 122- Gefährdete Personen retten, wenn dies möglich ist

- Brandbekämpfung, wenn möglich- Feuerwehr erwarten und einweisenIm Anschluss hatten die Mitarbeiter die Gelegenheit, die verschiedensten Feuerlöscher, wie Pulverlöscher, Wasserlöscher, Schaumlöscher und CO2-Löscher an mehreren Brandobjekten, wie Papierkorb, Computer, Abfallkübel und Gasflasche zu testen.Der Einsatz einer Löschdecke wurde an einer brennenden Puppe demonstriert und konnte dann selbst ausprobiert werden.Abschließend wurde eindrucksvoll demonstriert, was passiert, wenn man brennendes Öl mit Wasser löscht. Eine meterhohe Stichflamme war das Resultat.