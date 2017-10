NACHHALTIGKEIT BEIM MÖBELKAUF!

09.10.2017, 00:00 Uhr

EINRICHTUNG KANN UMWELT SCHONEN

In den siebziger Jahren galten Käufer von Bio-Möbeln noch alsalternative Minderheit, mittlerweile ist der Anteil nachhaltigdenkender Menschen bereits auf ein Drittel der Bevölkerunggestiegen. Eine große und einflussreiche Gruppe, derUmwelt, Klimaschutz, Gesundheit und das Wohlergehen dernächsten Generation ehrliche Anliegen sind. Längst ist derTrend auch beim Wohnen angekommen. Man denke anPassivhäuser und Solarenergie, an das langlebig-zeitlose Designvieler Einrichtungsgegenstände, an mitwachsende Kindermöbeloder Wechselbezüge für Sofas und Stühle.

° Halten Sie sich an langlebige Materialien wie Holz, Stein,Leder, Glas oder Edelstahl.° Entscheiden Sie sich für edle und nachwachsende heimischeHolzarten statt Tropenholz aus Regenwäldern. Bambus ist übrigenseine robuste, rasch nachwachsende Grasart.° Sie müssen nicht jede Mode mitmachen: Überlegen Sie, obIhnen eine gerade aktuelle Farbe oder ein Dekor auch nochin zehn Jahren gefallen wird.° Achten Sie auf angenehme Oberflächen und etwaigeSchadstoffe.° Erkundigen Sie sich nach der Lebensdauer und Wiederverwertbarkeitvon Produkten.