NÖ Tage der offenen Ateliers auch in Gumpoldskirchen

15.10.2017, 18:11 Uhr

GUMPOLDSKIRCHEN: Ein Wochenende lang boten bildende Künstlerinnen und Künstler, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker bei den „NÖ Tagen der offenen Ateliers“ Einblick in ihre Ateliers, Galerien, Studios und Werkstätten. Malerei, Grafik, Bildhauerei und Fotografie standen dabei ebenso im Rampenlicht wie Film, Modedesign, Textil-, Schmuck- und Schmiedekunst. Man konnte neue Werke kennen lernen, beim kreativen Schaffensprozess dabei sein und so einen sehr persönlichen und intensiven Zugang zur Kunst erleben.

Bei einem samstäglichen Rundgang konnte sich Bürgermeister Ferdinand Köck zusammen mit Vizebürgermeister Jörgen Vöhringer von der Schaffenskraft der Gumpoldskirchner Künstlerinnen und Künstler überzeugen, so bei der Gemeinschaftsausstellung im Bergerhaus und bei Wolfgang Rehak und Christoph Kreutzer in der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule in der Gartengasse, wo auch Bundesrätin Angela Stöckl-Wolkerstorfer und ihr Gatte Otto anwesend waren.