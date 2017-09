„Plastiksackerlfreies Mödling“

29.09.2017, 10:28 Uhr

Am 28. September, einen Tag vor dem von der UNHCR ins Leben gerufenen „Tag der Flucht“, wurden die ersten 135 Taschen an Franziska Olischer und Abteilungsleiterin Helga Schlechta übergeben. Beide zeigten sich von der hohen Qualität und den frohen Farben der Taschen begeistert. Bei einem Rundgang durch die Unterkunft in St. Gabriel machten sich die beiden außerdem einen Eindruck davon, wie die Asylwerber vor Ort betreut werden.Durch das Projekt haben einige der Bewohnerinnen die Möglichkeit, einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen, außerdem werden Näharbeiten mit einem Taschengeld entlohnt.