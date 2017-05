Polizei sucht Unfallverursacher

15.05.2017, 09:51 Uhr

Zur gleichen Zeit lenkte ein 30-jähriger Mann aus Wien einen Pkw ebenfalls auf der A2 Süd Autobahn, Richtungsfahrbahn Wien, hinter dem von dem 43-Jährigen gelenkten Pkw auf dem 4. Fahrstreifen. Er führte im Fahrzeug 4 weitere Personen mit.Auf Höhe des Straßenkilometer 7,7 prallte ein unbekannter Pkw in das Heck des von der 46-Jährigen gelenkten Pkw. Durch die Wucht des Anpralles wurde dieser nach links geschleudert. Dadurch kollidierten die beiden am 4. Fahrstreifen fahrende Pkw mit dem Fahrzeug der 46-Jährigen. Der Lenker des unbekannten Fahrzeuges entfernte sich kurz nach dem Unfall von der Unfallstelle. Das Kennzeichen des unbekannten Fahrzeuges ist nicht bekannt.An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bei dem Verkehrsunfall wurden drei Personen unbestimmten Grades verletzt. Die Feuerwehr Wiener Neudorf rückte mit insgesamt vier Fahrzeugen und 16 Mitgliedern zum Unfallort zwischen Wiener Neudorf und Mödling aus. Aufgrund des massiven Rückstaus und der teilweise schlecht gebildeten Rettungsgasse erreichte die Feuerwehr nur sehr schleppend die Einsatzstelle.Am Unfallort angekommen wurden bereits mehrere Verletzte durch den anwesenden Rettungsdienst medizinisch versorgt. Zum Sichtschutz vor Schaulustigen wurden zwei Feuerwehrfahrzeuge quer zur Fahrbahn gestellt, sowie Decken gespannt. Eine Person musste mit dem ÖAMTC Rettungshubschrauber Christophorus 9 ins Krankenhaus geflogen werden. Weitere Verletzte wurden bodengebunden in nahe Krankenhäuser transportiert.Nach abgeschlossener Unfallaufnahme der Autobahnpolizei führte die Feuerwehr Wiener Neudorf die Bergung der am Unfall beteiligten Fahrzeuge durch. Dabei kam neben dem Abschleppfahrzeug auch das Wechselladerfahrzeug mit dem Abschlepp - Plateau zum Einsatz.Die A2 Süd Autobahn, Richtungsfahrbahn Wien, war bei Kilometer 7,7 für die Dauer von 19:55 Uhr – 21:25 Uhr zwecks Unfallaufnahme, Berge- Aufräumungs- und Säuberungsarbeiten für den Verkehr gesperrt.Hinweise zu dem Unfallverursacher werden an die Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel unter der TelNr. 059 133 3314 erbeten.