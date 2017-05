Rangers wappnen sich für das Rückspiel gegen die Dragons

10.05.2017, 09:27 Uhr

Konnten die Mödling Rangers das Auftaktspiel gegen die Danube Dragons in einem unglaublichen Krimi in letzter Sekunde durchsetzten und auch die Hohenems Blue Devils schlagen, so mussten sie sich doch gegen die Projekt Spielberg Giants knapp und zuletzt gegen die Raiders deutlich geschlagen geben.

Die Dragons brennen im Rückspiel auf eine Revanche, wie auchdeutlich zum Ausdruck bringt.

„Die Dragons wollen sich sicher für die Niederlage vor ein paar Woche revanchieren. Wir müssen die Fehler und Strafen minimieren, damit das Spiel nicht erneut in der letzten Minute entschieden wird. Wenn unser Gameplan aufgeht, werden wir mehr Zeit mit unserer Offense am Feld sein als unser Gegner und ihnen hoffentlich mit unserer Defense 1-2 Offense-Drives abknüpfen . Wir wollen natürlich auch vor unserem Publikum beweisen das der Auswärtssieg gegen die Dragons keine Eintagsfliege war.“, blickt Rangers Headcoach Armin Schneider auf dasstattfindende Remis voraus.In Tabelle konnten sich die Danube Dragons mit eineraktuell vor die Rangers setzten, jedoch haben diese im Gegensatz zu den Mödlingern nochgegen die Raiders oder auch Giants absolviert.Beisteht aber nicht nur die spielerischen Leistungen der beiden Kontrahenten im Mittelpunkt. Diesen Tag widmen die Mödling Rangers dem an Krebs erkrankten,. An diesemim Mödlinger Heimstadion, spenden die Rangers einen Teil der Eintrittsgelder an Martin, der dringend eine sehr teure Therapie benötigt, welche von der Krankenkasse nicht übernommen wird. Seines Zeichens hat Martin Kucher selbst unzählige Male auf Charity Veranstaltungen ganz voran der Zebrabowl, Engagement und Herz für all Jene bewiesen die Hilfe benötigen.